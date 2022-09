La ripartenza dell'artista Idilio Galeotti dopo due anni difficile: "L'arte è un bel viatico di ripresa"

"Penso che l’arte e la cultura sia un bel viatico di ripresa". Un messaggio di ottimismo che arriva dall'artista Idilio Galeotti, dopo la mostra personale all’Oratorio San Sebastiano di Forlì. Il 2022, confessa Galeotti, si sta rivelando "un anno particolarmente intenso dal punto di vita artistico. Ho iniziato a marzo, con un'esposizione alla mostra d’arte Vernice di Forlì, poi seguita da una mostra sul tema “La Madonna” ad Alfonsine mentre ad aprile la mostra sulla “Maddalena” a Modigliana". E poi tappa a Forte dei Marmi, con "Libro d’artista" nel mese di maggio, a seguire la personale all’Oratorio San Sebastiano di Forlì, nel mese di agosto.

Esposte anche alcune opere alla mostra “La Strada al Mu.Ve" di Modigliana, ma ha anche partecipato alla mostra Roccambolesca alla Rocca di Meldola e poi ad Alfonsine “La Strada della vita”. Il primo ottobre sarà protagonista in una suggestiva esposizione, “Imboscata artistica”, in una villa ad Alfonsine, mentre altre mostre seguiranno nel corso dell’anno, tra cui la partecipazione a concorsi per il filmato “The Vojager” con la regia del figlio figlio Nicolas.

"E ‘stato bello ripartire in questo modo con la mia arte, attualmente ho in esposizione mie opere al MU.VE di Modigliana, a Forte dei Marmi al Museo Ugo Guidi, a Alfonsine alla mostra l’Albero della Vita e alla mostra “Maddalena – Estasi e Penitenza” a San Rocco Modigliana, oltre ai vari negozi sfitti di Modigliana e adibiti a gallerie d’arte - conclude -. Penso che l’arte e la cultura sia un bel viatico di ripresa, come incontro tra le persone, ma anche culturale e se utilizzato nel modo giusto anche economico per le piccole attività del territorio".