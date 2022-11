La rivisitazione della scuola di Hogwarts di Harry Potter allieta la festa di halloween dei bimbi

Durante la Festa della Zucca di Meldola organizzata dal comune in occasione di Halloween, ha preso vita, grazie ai ragazzi dell’Associazione CreAttiva Aps, la famosissima scuola di Hogwarts di Harry Potter. "Dopo oltre due anni è stato bellissimo tornare a vedere il sorriso nei volti di grandi e piccini e soprattutto la gioia e la passione dei bambini e ragazzi della scuola di teatro “La Grande Compagnia” di CreAttiva nel mettere in scena, per tutto il pubblico Meldolese e non solo, un percorso tra le varie aule della scuola di maghi più famosa al mondo, dove provare il brivido di partecipare, come uno studente, alle diverse lezioni dei professori di Hogwarts", spiegano gli organizzatori.

Un’atmosfera incantata ha accolto tutti i visitatori dell’evento, che hanno potuto provare, guidati dagli insegnanti di Harry Potter, lezioni di Pozione, di Erbologia, di Divinazione e di Quidditch, ma non prima di essere passati nella postazione del Cappello Parlante per scoprire la casata di appartenenza. "Le splendide scenografie e la grande passione dei bambini e ragazzi, che hanno dato vita alla scuola di CreAttiva –Hogwarts, hanno reso indimenticabile la giornata non solo dei piccoli ma anche degli adulti che hanno partecipato", continuano gli organizzatori.

Concludono dall'associazione: "Sono tante le persone da ringraziare per questo successo, dall’amministrazione comunale per la bellissima Festa della Zucca che ha portato grande vita, gioia e partecipazione dei cittadini, a tutti i genitori per la collaborazione, alle educatrici e soprattutto ai bambini del centro educativo CreAttiva, che nulla hanno da invidiare ad attori professionisti, e grazie a tutti coloro che sono venuti a trovarci e che hanno apprezzato la passione e professionalità che ogni giorno l’Associazione CreAttiva mette in tutto quello che fa. E’ stata davvero una giornata di festa, di magia e spensieratezza che tanto ci mancavano".