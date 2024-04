La robotica dell'ospedale di Forlì sulle reti Rai con il professor Giorgio Ercolani

Il professo Giorgio Ercolani, direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'ospedale di Forlì, intervistato dal giornalista Francesco Maltoni per un servizio sulla robotica chirurgica dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Il servizio è andato in onda venerdì sul Tgr Leonardo, su Rai 3 nazionale. Leonardo è un telegiornale tematico, un'esperienza unica in Europa che coniuga l'attenzione all'attualità del quotidiano con il rigore della documentazione e dell'approfondimento. La puntata integrale disponibile a questo link: https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo.