La Romagna si racconta e svela i suoi lati nascosti attraverso sagre e feste

Si è svolta nella martedì, nella cornice di Casa Artusi di Forlimpopoli, la presentazione dei risultati e delle novità 2024 della "Guida alla Romagna Autentica", un progetto editoriale di promo-commercializzazione del territorio romagnolo attraverso le sagre e feste. Si tratta di un progetto patrocinato e sostenuto da Unpli Emilia Romagna, da Visit Romagna e dai 3 Gal del territorio (L'Altra Romagna, Delta 2000 e Valmarecchia e Conca), nato con l’obiettivo di raccogliere e ordinare tutte le informazioni relative agli eventi annuali organizzati in Romagna, da Ferrara fino a Rimini, divisi per data e località. Oltre che sulla Guida cartacea, che sarà disponibile dalla prossima settimana in tutte le edicole romagnole, tali informazioni saranno visibili al pubblico sul sito www.sagreinromagna.it, nelle pro loco stesse, sui social network e nelle newsletter dedicate.

Hanno preso parte alla presentazione Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, Andrea Corsini, assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna, Maximiliano Falerni, presidente Unpli Emilia-Romagna, Bruno Biserni, presidente Gal Altra Romagna, Luigi Angelini, Ceo Mediatip - Welfare Group, Chiara Astolfi, direttrice Destinazione Romagna. Alla serata, condotta da Fausto Fagioli (presidente di Earth Academy), hanno partecipato giornalisti, le pro loco del territorio e gli stakeholder locali. Il tutto si è concluso con una degustazione di prodotti tipici della Romagna. Il progetto mira a far conoscere al meglio tutte le bellezze della Romagna, anche quelle meno note al grande pubblico, dal prodotto tipico, al biglietto del museo, ai piccoli borghi. Le pro loco, infatti, avranno anche la possibilità di organizzare e/o fornire contatti con chi organizza "esperienze", affinché queste attività vengano promozionate e vendute su siti ad hoc e da chi ne faccia richiesta. La realizzazione del progetto è stata affidata a Mediatip che già dal 2000 edita la Guida a Sagre e Feste in Romagna ed Emilia e che ha messo a disposizione tutti i propri mezzi.