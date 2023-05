La Round Table 6 Forlì ha un nuovo presidente: è l'imprenditore 37enne Niccolò Riccardi 

È l'imprenditore 37enne Niccolò Riccardi il nuovo presidente della Round Table 6 Forlì per l’anno sociale 2023-2024. La decisione è stata assunta dalla tradizionale Assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi a Palazzo Albicini al Circolo Aurora. Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo per il prossimo anno, il presidente uscente Riccardo Lombardi ha relazionato sul suo anno di attività.

"Sono entrato in Tavola - ha affermato Lombardi - dieci anni fa ed è stata per me un’esperienza estremamente formativa, coronata con l’onore di mettermi al servizio come presidente, coordinando un fantastico gruppo di giovani ragazzi e imprenditori, con i quali ci siamo trasmessi valori, l’importanza della famiglia, dello stare insieme e in gruppo, di collaborare per raggiungere i nostri obiettivi”. Lombardi, ha poi ripercorso i tanti incontri e le numerose iniziative di service svolte durante l’anno, e ha evidenziato: “Abbiamo vissuto delle serate tutte con relatori di altissimo livello, e questo anche grazie all’aiuto di ex soci sempre disponibili a tendere la mano. Come presidente, inoltre, ho cercato di organizzare eventi assieme ad altri club service cittadini, invitando le autorità, e pure con altre realtà al di fuori di Forlì”.

"Rivolgo un sentito ringraziamento per la fiducia riposta in me da parte di tutto il club - le parole di Riccardi -. Ho iniziato il mio percorso di Tavola dodici anni fa ed ho conosciuto un gruppo di persone che, nel corso degli anni, mi ha profondamente arricchito sia professionalmente sia personalmente. Oggi diventarne il presidente, è motivo per me di grande orgoglio. Metterò il massimo impegno per fare del mio meglio, nella consapevolezza che non sarò solo. Per essere all’altezza del prestigio della Tavola, e per crescere veramente, dovremo mettere in pratica quel gioco di squadra così ben riuscito durante l’annata del mio predecessore, Riccardo Lombardi, che ringrazio. Avanti con impegno, orgoglio e coraggio”.

Riccardi ha poi presentato il nuovo Consiglio direttivo che sarà composto da Luca Zagnoli, in qualità di vicepresidente, Riccardo Lombardi, come past president, Federico Zappia (corrispondente di Tavola), Mattia Bolognesi (tesoriere) Matteo Matteis (segretario), Denis Brighi (web master), Davide Dusi (gestore materiali) e dai consiglieri Federico Fabbri, Alessandro Di Gioia, Niccolò Baldini, Alexander Zaikin e Francesco Valpiani. I soci attivi, inoltre, hanno scelto Francesco Donati e Davide Gabrielli come “membri d’onore” della Tavola per l’anno sociale 2023-2024. L’attuale presidente Lombardi, ancora in carica fino a giugno, ha ricordato il 57° compleanno di Tavola il 7 maggio, che sarà festeggiato tutti insieme anche con il Club 41 che riunisce moltissimi ex soci, nella serata in programma giovedì 11 maggio al Circolo Aurora.