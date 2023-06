La Round Table a sostegno della raccolta "Forlì Insieme": donati 1.500 euro

La Round Table nazionale, assieme alla RT6 Forlì e al Club 41 cittadino, hanno deciso di continuare a rimanere vicino alla popolazione colpita dalla devastante alluvione del 16 maggio scorso. Sono stati così donati 1.500 euro a “Forlì insieme - Emergenza alluvione”, la raccolta fondi promossa dalla Caritas della Diocesi di Forlì-Bertinoro in collaborazione con Compagnia delle Opere Romagna, Azione Cattolica diocesana, Agesci Forlì. La campagna persegue due obiettivi: la creazione di un fondo a supporto delle famiglie alluvionate; il ripristino dell’Emporio della Solidarietà, un vero e proprio hub solidale punto di riferimento per tante famiglie bisognose a Forlì. Una delegazione composta dai presidenti Giulio Pellini (Round Table Italia), Riccardo Lombardi (RT6) assieme al suo successore Niccolò Riccardi, e Vittorio Manes (Club 41 Forlì), ha incontrato Filippo Monari, direttore della Caritas diocesana, per simboleggiare con l’omaggio dei gagliardetti, l’avvenuta donazione.

Pellini evidenzia che “la Round Table da ogni parte d’Italia si è mobilitata da subito per raccogliere e portare materiali di prima necessità nelle zone colpite. Inoltre, insieme agli altri club della Round Table Family (Lady Circle, Club 41 e Agora) abbiamo attivato una raccolta fondi con donazioni che stanno arrivando anche dall’estero. Questa raccolta segue un chiaro principio, e questa donazione qui a Forlì ne è l’esempio: sostenere le realtà del territorio e che agiscono quotidianamente sul territorio”. “Ci ho tenuto - afferma Lombardi – che alla donazione fosse presente Niccolò Riccardi, con il quale proprio lo stesso giorno dell’incontro con Monari, vi è stato il passaggio di consegne alla presidenza della RT6, ad indicare una continuità di iniziative solidali per Forlì e il suo territorio, da parte del nostro club service”. La conferma arriva dallo stesso Riccardi: “Come Tavola, nelle nostre attività di service continueremo ad essere vicini alla gente che ha subito i danni della terribile alluvione”. Manes sottolinea: “Anche il Club 41 continuerà a fare la sua parte”.

Round Table e Club 41, anche nel forlivese sono vicini alle persone colpite dall’alluvione sin dall’inizio dell’emergenza, con diversi volontari, pure provenienti da altre città, che sono intervenuti ad aiutare nelle prime settimane post alluvione, con la donazione a fine maggio di 40 quintali di materiale utile nell’emergenza, con il sostegno di mille euro al Centro estivo della Parrocchia dei Romiti, uno dei quartieri più devastati dalla furia dell’acqua, e ora con la donazione di 1.500 euro alla raccolta promossa dalla Caritas diocesana.