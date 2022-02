La Russia attacca l'Ucraina, "Un giovedì orribile. La realtà di un mondo che ancora non ha imparato dalla storia"

Lo scenario più cupo si è concretizzato. Giovedì mattina i forlivesi si sono svegliati con la notizia dell'attacco della Russia all'Ucraina. Una guerra nel cuore dell’Europa, ai confini della Ue e della Nato. Sui social si è scatenata l'indignazione all'offensiva militare, con condanne anche dal mondo politico forlivese. "Un giovedì orribile, immagini che non avremmo mai più voluto vedere, speriamo che tutto si fermi presto e la ragione torni a prevalere - scrive su Facebook il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone -. La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze, sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati".

"Penso alla popolazione di quelle zone, a chi vive al confine con la Russia, ai racconti di chi in Italia ha vissuto per davvero l’orrore della guerra; e alle angosce di chi si prepara a viverla - è il pensiero affidato ai social del deputato Marco Di Maio -. Tutto appare così assurdo, irrazionale, pericoloso. Inutile. In ballo non c’è solo la conquista di due territori dell’Ucraina orientale: la sfida che Putin ha lanciato riguarda la capacità delle democrazie liberali, dell’Occidente e dell’Europa di rispondere alle minacce e garantire la sicurezza ai propri concittadini. Putin non vuole solo annettere Donetsk e Lugansk: no, vuole anche e soprattutto mettere in discussione diritti civili, conquiste sociali e modi di vivere della nostra parte del pianeta a cui l’Ucraina vuole unirsi. La parte delle democrazie libere, autonome, indipendenti. Putin provoca e cerca il fallo di reazione, il pretesto, il Gavrilo Princip della situazione. Una guerra di nervi e di valori, che non possiamo permetterci di perdere e che dobbiamo combattere fino in fondo. Senza trascinare il mondo in un conflitto militare. Una sfida gigantesca, un appuntamento con la storia".

"Una capitale europea è sotto attacco. Sembra un sogno, un brutto sogno. Invece è la realtà - esordisce invece il sindaco di Santa Sofia e segretario territoriale del Pd, Daniele Valbonesi -. La realtà di un mondo che ancora non ha imparato dalla storia, di un mondo dove troppo spesso prevalgono gli interessi. L'attacco russo è ingiustificabile e bisogna essere uniti in difesa del popolo ucraino. Non sono ammesse indecisioni e giustificazioni. Si possono fare teorie e congetture di vario tipo ma oggi, oltre a vergognarsi della nostra specie, credo si debba pensare a lavorare per costruire la pace e interrompere questa assurda realtà".