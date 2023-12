La sanità del futuro, Mattia Altini al meeting Simm di Bertinoro: “Con l’esperienza dei grandi formiamo le nuove generazioni"

Un filo diretto tra presente, passato e futuro, in cui giovani manager della Simm provenienti da tutta Italia si sono incontrati e hanno lavorato insieme per analizzare le tematiche sanitarie più rilevanti accompagnati dall’esperienza dei senior. Tante sessioni frontali e interattive e workshop in cui i giovani hanno avuto il compito di integrare gli spunti e gli insegnamenti forniti dagli esperti. Questo è stato il meeting Simm GenerAzioni in Sanità "Esperienza ed energia al servizio del Servizio Sanitario Nazionale" organizzato da Over Group e che ha visto partecipare per ben 3 giornate di lavori numerosi Big della sanità italiana.

L’evento è stato occasione di incontro e contaminazione tra generazioni di professionisti e professioniste con diverse competenze in Sanità Pubblica, provenienti da tutta Italia: medici, data scientist, infermieri ed ingegneri, insieme hanno condiviso i nodi da sciogliere e le opportunità presenti e future per il Management in Sanità. “Chi ha avuto molto da punto di vista professionale, ha in cambio la responsabilità di restituire! Non è più tempo per infinite analisi, è necessario agire - queste le parole di Mattia Altini, direttore dell’Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna e presidente della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina -: 50 giovani professionisti della sanità riuniti a Bertinoro per divenire nuovi agenti di cambiamento, guidati da manager esperti a dimostrare che la leva umana nelle è ancora chiave vincente e va coltivata. Una grande iniziativa della Simm che da sempre combatte i silos favorendo l'interdisciplinarità”.

“Generare energie dalla condivisione di esperienze e visioni, generare esperienza creativa dalla condivisione di una energia potente, quella dei giovani che credono nella sanità pubblica e vogliono essere parte attiva nei processi di cambiamento e sviluppo dell’SSN. L’ambizioso obiettivo della nostra tre giorni si è concretizzato in uno scambio di idee, proposte, accrescimento delle conoscenze, voglia di creare una rete di giovani multi professionale e di allargarla attraverso nuovi eventi di questo tipo”, ha dichiarato Paolo Parente, segretario tesoriere della Simm.

“I 50 giovani professionisti della Simm porteranno nelle proprie Regioni, realtà locali, Aziende sanitarie, Case della comunità, la certezza che riflessioni, strumenti ed energia condivisa in questi giorni si tradurranno in azioni concrete. Siamo certi che il passaggio di testimone tra le generazioni di professionisti e professioniste in sanità sarà proficuo”, hanno aggiunto Margherita Cozzio, Marco Montalti e Flavia Rallo, componenti della Segreteria Scientifica del meeting.