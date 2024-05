La scrittrice Eleonora Mazzoni a "Salotto blu: "Il festival di Caterina, omaggio alle donne e al talento dei romagnoli"

Eleonora Mazzoni, direttrice artistica della rassegna promossa dal Comune di Forlì che prenderà il via il 9 maggio alle 21 con la performance di Roberto Mercatini al teatro Diego Fabbri, di talento ne ha da vendere. Attrice di teatro, televisione e cinema, ha scritto negli ultimi anni romanzi di successo pubblicati dalle principali casi editrice italiane. Conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Mazzoni ha espresso il proprio orgoglio di forlivese: "Sono nata e cresciuta qui, il fatto che per la terza volta consecutiva mi venga affidata la organizzazione di questo importante evento, il cui programma quest' anno è allungato fino al 14 Giugno, mi onora particolarmente". Nel corso della trasmissione la scrittrice ha descritto i temi del Festival, i cui appuntamenti saranno aperti gratuitamente al pubblico: " Artisti e autori saranno presenti in diverse suggestive location della città, assieme a loro celebreremo il coraggio, il talento, la capacità di immaginare e l'idea di accoglienza della nostra terra"