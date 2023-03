Da tempo si dedica alla scrittura di libri e a conferenze letterarie di successo in diversi ambienti culturali del Paese. E' Manuela Racci, ex docente al Liceo Classico di Forlì, la nuova ospite di "Salotto Blu", la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Per l'occasione presenterà il suo ultimo libro, "Raccontami di Dante e Beatrice", edito da Minerva, che racconterà in un incontro aperto al pubblico venerdì alle 20,45 nel Salone Comunale, alla presenza anche del sindaco Gian Luca Zattini. La scrittrice Manuela Racci a "Salotto blu": " La grande letteratura è amore che combatte il dolore"Intervistata da Mario Russomanno, la scrittriceha spiegato come "continuare a parlare di Dante è indispensabile, soprattutto in momenti di grandi incertezze come questo, rileggere quel che di meraviglioso ha scritto ci offre conforto e ci indica strade".