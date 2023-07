La scrittrice Piera Vitali a "Salotto blu": "Attorno a noi ci sono ladri di energia, evitiamoli"

Piera Vitali, autrice del libro uscito nei giorni scorsi per la Casa Editrice Minerva "Paura ti butto via", è stata intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera, giovedì, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Vitali, consulente motivazionale, venne incaricata da diverse amministrazioni pubbliche emiliane di occuparsi dei traumi che colpirono la popolazione in occasione del terremoto. "Ogni dolore va capito e rispettato - ha detto la scrittrice- ma ciascuno di noi deve trovare le risorse interne per affrontare drammi collettivi come quelli che hanno investito in questi mesi la Romagna. Ce la si può fare. Anche evitando di farsi condizionare da chi vede e rappresenta tutto nero. Fin da ragazzi abbiamo intorno persone che diffondono negatività, ma la vita è nostra, viviamola in modo positivo".