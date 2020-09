La scuola "Anna Frank" riapre dopo anni di lavori

La scuola primaria "Anna Frank" di Fiumana, dopo anni di lavori, riapre. "Lunedì sarà una festa per i bambini, per tutti gli abitanti di Fiumana e di tutto il nostro comune - afferma il sindaco Roberto Canali -. Grazie a tutti coloro che caparbiamente hanno creduto che fosse possibile sbloccare una situazione così complicata ed oramai portata al degrado, grazie agli uffici comunali per le attività svolte, grazie alle aziende che hanno lavorato con serietà e dedizione al progetto, grazie all'Istituto comprensivo, al dirigente scolastico, le insegnanti e i lavoratori scolastici che hanno operato in modo tale che lunedì possa essere tutto pronto per la riapertura".

