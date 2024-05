"La scuola oltre il libro", gli studenti delle medie di Dovadola e Rocca alla scoperta di Aix-Les-Bains

E’ stato un progetto di gemellaggio in lingua francese con la città termale di Aix-Les-Bains di 35.000 abitanti situata sulle sponde del lago di Bourget nella Savoia Meridionale, quello che ha caratterizzato questi ultimi due anni di scuola delle classi seconde medie dei plessi di Dovadola e Rocca San Casciano appartenenti all’Istituto Comprensivo Valle del Montone del dirigente scolastico Antonio Citro e i ragazzi del College Garibaldi francese e la loro insegnante Michèle Casagrande.

"La finalità principale dell’incontro fra le due scuole è stata sicuramente il raggiungimento di una crescita personale degli alunni attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali, l'educazione alla comprensione e all'accettazione delle diversità intese a 360 gradi - illustra il dirigente scolastico Citro -. Dopo due anni di attività incrociate tra le classi romagnole e d’oltralpe sia online che con le immancabili lettere cartacee, c’è stato un primo viaggio dei corrispondenti francesi dal 13 al 17 maggio nella Valle del Montone, mentre in questo periodo sta avvenendo il viaggio di ritorno degli italiani che durerà 5 giorni fino alla fine di maggio. In entrambi i casi l’ospitalità reciproca è avvenuta in famiglia".

"In Italia sono state organizzate molteplici attività culturali, scolastiche, artistiche, ma anche di svago e gioco, momenti immancabili a 13 anni - argomenta Citro -. In Francia sta accadendo altrettanto con escursioni in montagna, cene conviviali, lezioni scolastiche, serate al bowling, passeggiate sul lago e scambi verbali italiano\francese e viceversa. Le attività hanno rappresentato una grande occasione formativo\culturale, parte integrante della programmazione educativa e didattica della scuola. Inoltre, i momenti connessi hanno rappresentato un importante stimolo, non solo per mettere in pratica quanto acquisito nelle attività di insegnamento delle lingue straniere studiate, ma a più ampio raggio, sono state occasioni di integrazione, inclusione, socializzazione ed educazione alla cittadinanza attiva di cui si parla spesso, ma che a volte restano concetti astratti. Un plauso va ai docenti coordinatori Filippi, Cortesi e Susanna e alle comunità di Dovadola e Rocca San Casciano che hanno dimostrato grande coesione e passione per il raggiungimento di un nobile e indimenticabile risultato educativo: la scuola oltre il libro".