La scuola primaria di Santa Maria Nuova nel nome di Giuseppe Di Matteo: "Iniziativa apprezzata da Mattarella"

La scuola primaria di Santa Maria Nuova porta da sabato il nome di Giuseppe Di Matteo, vittima della Mafia. Nato a Palermo il 19 gennaio 1981, fu rapito il pomeriggio del 23 novembre 1993 all’età di dodici anni, in un maneggio di Villabate (vicino a Palermo). Dopo 779 giorni di prigionia fu ucciso a San Giuseppe Jato e il suo corpo fu fatto sparire.

"L'idea di intitolare la scuola a Giuseppe Di Matteo, nacque una decina di anni fa alla dirigente scolastica, Gabriella Garoia - racconta l'ex ispettore della Dia Pippo Giordano, protagonista nelle scuole di una serie di incontri dedicati alla legalità -. Io e Gabriella ci abbiamo lavorato tanto e finalmente il nostro sogno è stato esaudito. Voglio ringraziare di cuore la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, l'assessora Sara Londrillo, che grazie al loro profuso impegno siamo giunti al traguardo. Ringrazio il sindaco di San Giuseppe Jato (Palermo) - luogo dove fu ucciso Giuseppe Di Matteo -, Giuseppe Cosmo Siviglia, per aver accettato l'invito a presenziare la cerimonia di intitolazione. Altresì, come privato cittadino, ho spedito un invito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pregandolo di essere presente a Santa Maria Nuova. In risposta, la sua Segreteria, mi ha comunicato che non poteva essere presente per impegni istituzionali. Tuttavia, apprezzava ed elogiava la nostra iniziativa. La cerimonia di intitolazione, ha avuto largo eco negli organi d'informazione, soprattutto siciliani".

Queste le parole della dirigente Garoia a Giordano: “Un mio sogno si è avverato. Caro Giuseppe, oggi per ricordarti ho indossato abiti dai colori sgargianti - blu elettrico e fucsia - perchè il tuo ricordo sia sempre legato all'entusiasmo della speranza e non alla disperazione del lutto. Ti vogliamo bene e desideriamo che tu viva ancora nel messaggio che desideriamo trasmettere come comunità scolastica”. "Con la cerimonia dell'intitolazione della scuola elementare ho concluso il mio sedicesimo anno di incontri scolastici - conclude l'ex ispettore della Dia Pippo Giordano -. Quest'anno è stato particolarmente oneroso, sono stato in una ventina di scuole tra la Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Non riesco a quantificare quanti studenti abbia incontrato in tutti questi anni. Ma posso dire che nel 2024 soltanto al Liceo Fulcieri Paulucci di Calboli, Liceo Morgagni, entrambi di Forlì, e il “Camillo Morigia” di Ravenna, sono stati quasi duemila".

La cerimonia d'intitolazione preevdeva anche lo spettacolo teatrale "L'appello - I compagni di Giuseppe di Matteo", interpretato dai ragazzi delle classi quinte, testo e regia di Denio Derni musiche del professor Ivan Bratti e della professoressa Elisa Nanni. Ma a causa del maltempo la rappresentazione, seppure fatta nell'aula magna della scuola, è stata spostata nel mese di giugno per consentire ad un'ampia platea di assistere.