La scuola primaria si fa 'college': lezione la mattina e laboratori di cinema, sport e musica il pomeriggio

La scuola Primaria Manzoni dell'istituto comprensivo 4 di Forlì dal prossimo anno scolastico cambierà pelle, prendendo una struttura di "Scuola-college" dove i bambini potranno effettuare a scuola, oltre che l'attività didattica, anche altre attività come sport, musica, teatro, cinema, informatica, robotica, coding, aiuto compiti con giochi di narrazione, logica, matematica e inglese. Questo è reso possibile dall'avvio del progetto “We care - noi costruiamo arte relazioni emozioni”, dove pubblico e privato si mette collaborano, condividendo spazi e risorse per favorire l'accoglienza e l'integrazione di tutti i partecipanti tramite un ampliamento dell'offerta formativa e culturale del quartiere.

Gli iscritti alla scuola primaria Manzoni potranno accedere gratuitamente a 5 laboratori a cura di 5 associazioni di professionisti del settore: laboratorio di cinema e animazione (a cura dell'associazione Atelier del Cartone Animato), laboratorio di musica e teatro (con lezioni di strumenti musicali, canto e teatro) a cura dell'associazione Cosascuola Music Academy, laboratorio di informatica robotica e coding a cura dell'associazione Fab Lab, laboratorio ludico con giochi di narrazione, logica, matematica, inglese (a cura dell'associazione Area Games), laboratorio di sport con calcio, miny volley e tanto altro a cura dell'associazione Dinamica.

Dice un comunicato dell'istituto scolastico: "E' un progetto innovativo, mai pensato nella nostra città per rendere la scuola un centro aggregativo permanente, aperto al territorio, offrendo qualificate attività laboratoriali svolte da associazioni professioniste del settore sia in momenti scolastici (solo per gli alunni della scuola Primaria Manzoni in maniera gratuita) che extrascolastici con un contributo economico minimo, rivolte ad una fascia bambini (dai 6 ai 10 anni- Scuola Primaria dalle 16,30 alle 18,30) che alla fascia ragazzi (dagli 11 ai 14 anni – Scuola Secondaria di primo grado dalle 18,30 alle 20,30). Grazie alla vincita del bando "Dire Fare Imparare" istituito dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e al generoso lascito della signora Luciana Matteucci a favore dell'infanzia alcuni spazi della scuola primaria Manzoni verranno utilizzati ni maniera diversa con nuovi e adeguati materiali.