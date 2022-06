La scusa d'informazione, una mossa fulminea: la ladra le strappa la catenina d'oro dal collo

Con la scusa di un'informazione ha avvicinato una signora e con una mossa fulminea le ha strappato la catenina d'oro che indossava al collo, per poi dileguarsi. E' quanto accaduto martedì mattina alla Cava, nell'omonima via, nei pressi del frutta e verdura. Il fatto è stato segnalato nella chat di "Sos Forlì indipendente", il gruppo nato nel 2019 dove vengono scambiati dati ed informazioni attraverso Whatsapp. Secondo quanto riportato, la vittima è stata avvicinata da una donna dal accento straniero capelli scuri. Con la scusa di chiedere un'informazione improvvisamente le si è avventata contro strappandole una catenina d’oro che aveva al collo, per po dileguarsi a piedi. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.