La sfida a chi raccoglie e differenzia meglio i rifiuti: Forlimpopoli ospita un "clean up"

Forlimpopoli si prepara ad accogliere un evento green imperdibile nell'ambito della "Gmm Challenge" del Gruppo Hera. Domenica, dalle 9:30 alle 12:30, al Museo Archeologico "Tobia Aldini" di Piazza Antonio Fratti, si terrà una divertente sfida "clean-up". I partecipanti saranno sfidati a raccogliere e differenziare correttamente 5 rifiuti comuni, seguita da una foto al photo-booth. Questa attività divertente e educativa promuove l'importanza della raccolta differenziata e riflette sulle conseguenze dell'abbandono dei rifiuti sull'ambiente. Aperto a famiglie, singoli e gruppi, l'evento è gratuito e non richiede iscrizione.

L’iniziativa fa parte degli eventi della "Gmm Challenge", sfida lanciata nell’ambito de "La Grande Macchina del Mondo", progetto di educazione ambientale del Gruppo Hera. La challenge, rivolta a famiglie, scuole e gruppi di amici, che ha preso il via lunedì scorso e si concluderà il 30 giugno ha un obiettivo semplice ma importante: compiere insieme 600 azioni green e condividerle per piantare 300 nuovi alberi, contribuendo così alla biodiversità, riducendo le emissioni di CO2 e l'inquinamento, un beneficio per tutti. Anche partecipare a questo evento è quindi una delle tante azioni green che famiglie e cittadini possono fare, - e condividere - valide per il raggiungimento dell’obiettivo finale della sfida: la realizzazione del nuovo bosco.

Come si partecipa?

Per iscriversi all’evento gratuito al Maf è sufficiente: compilare la form di adesione sul sito nella pagina del calendario delle iniziative della "Gmm Challenge" (https://ragazzi.gruppohera.it/eventi-gmmchallenge), scattare una foto durante la visita che rappresenti l'azione green svolta, pubblicarla su Instagram con l'hashtag #"gmmchallenge" e una breve descrizione, se si ha il profilo pubblico. Se non si ha il profilo Instagram pubblico è possibile inviarla tramite il form disponibile sul sito web del Gruppo Hera per le scuole www.gruppohera.it/scuole/gmmchallenge dove si trovano tutte le informazioni sulla sfida. Ma è possibile partecipare alla "Gmm Challenge" anche scegliendo una o più azioni green da fare in autonomia o in gruppo nel periodo indicato, scattare una foto che rappresenti l'azione e pubblicarla o inviarla come indicato sopra. Per ogni 2 azioni green condivise o inviate, Hera pianterà 1 nuovo albero. Più persone parteciperanno alla sfida più alberi saranno piantati e la ricompensa sarà collettiva. Grazie a questa iniziativa, infatti, saranno piantati fino a 300 nuovi alberi per promuovere la biodiversità, ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni di CO2.

Quali azioni green fare?

Partecipare al contest è più semplice di quanto si pensi. Basta adottare alcune azioni sostenibili nel periodo indicato. Muoversi a piedi, preferire la bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici anziché l'auto sono scelte che riducono l'impatto ambientale. Pulire una porzione di parco pubblico, partecipare a iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali organizzate dalla "Gmm Challenge", ridurre i rifiuti riparando o riciclando oggetti rotti e favorire lo scambio o regalare oggetti, anziché gettarli via, sono passi importanti verso la sostenibilità. Risparmiare acqua ed energia con soluzioni come riduttori di flusso e borracce riutilizzabili è un altro modo per contribuire. Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza e ogni gesto conta nella protezione del nostro Pianeta per le generazioni future. Per scoprire altre azioni green e gli eventi nelle città vai sul sito web: seguendo la sfida sul sito si potrà vedere come si sta popolando il bosco della "Gmm Challenge" e quali benefici porta.Per ulteriori informazioni e per aderire visita www.gruppohera.it/scuole/gmmchallenge. Per info sull’evento al MAF di Forlimpopoli scrivi a "chiara.acquaroli@atlantide.net".