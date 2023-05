La solidarietà del Forlì calcio: torneo delle vecchie glorie e raccolta di beni di prima necessità

Si svolgerà allo stadio "Morgagni" sabato 10 giugno alle ore 16, il torneo di beneficenza "Romagna Mia" che vedrà come partecipanti le vecchie glorie di Forlì, Cesena, Ravenna e Faenza. La manifestazione offrirà un pomeriggio di sano divertimento con tanti volti noti del calcio romagnolo e nasce proprio dalla volontà di coinvolgere le quattro città più grandi colpite dall'alluvione. Saranno presenti giocatori come Massimo Agostini, Sergio Domini e Adriano Piraccini per il Cesena, Marco Sozzi e Richard Vanigli per il Forlì, Cristian Cortini e Daniele Mordini per il Faenza oltre a Massimo Gadda e Angelo Affatigato per il Ravenna. L'evento si avvale della partnership Teleromagna, Radio Studio Delta e del Club Forza Forlì e sarà con ingresso ad offerta libera il cui ricavato sarà interamente devoluto alle popolazioni colpite da alluvioni e frane.

Inoltre dalla Giornata di venerdì 18 maggio il Forlì Football Club ha lanciato l’iniziativa di supporto alle realtà cittadine che stanno prestando assistenza in questa fase di emergenza. Lo Stadio Morgagni si è trasformato in un vero hub di smistamento di generi e prodotti di prima necessità. Grazie alle donazioni di Andrea Bocelli Foundation, la Consulta dello Sport di Melegnano, Usom Calcio, SGB Salerano, San Ginesio Calcio, Eurocondotte s.r.l., Faggiolati Pumps S.p.A. e tanti altri generosi amici del mondo biancorosso le sale dello Stadio si sono riempite di prodotti utili, destinati e consegnati in seguito ad associazioni e realtà competenti nella distribuzione alle persone bisognose. "Un ringraziamento particolare all’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani - Sezione di Forlì per l’aiuto nella logistica e gestione del materiale", spiega un comunicato.

Sono transitati più di 200 badili, cinque camion di scatoloni con vestiario e scarpe, 8 bancali di detersivi e saponi. E ancora altri bancali interi di vestiti e intimo, zaini, giubbotti, seggiolini, prodotti per l’igiene personale, cibo, acqua, prodotti per bambini, carriole e addirittura pompe idrovore. Il club biancorosso si sente di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati affinché tutto ciò fosse reso possibile