La sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni a Predappio: visita agli scavi di Fiumana

Sabato l'amministrazione comunale di Predappio ha ricevuto la visita del sottosegretario di Stato alla cultura Lucia Borgonzoni, accompagnata dal deputato della Lega Jacopo Morrone. Presso la sede comunale, alla presenza di Romina Pirraglia per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il sindaco Roberto Canali, il vicesindaco Lambruschi ed i consiglieri Moretti e Gori si sono confrontati col sottosegretario sulle prospettive future dello scavo di Fiumana che, secondo l'interpretazione degli esperti, è di grande interesse storico.



La visita è proseguita presso l'area degli scavi dove il professor Villicich dell’università di Parma, cui è affidata la direzione dei lavori, ha potuto mostrare agli ospiti quanto sta emergendo dalla campagna di scavi in corso. La campagna di scavo 2024, iniziata il 24 giugno fino al prossimo 2 agosto, punta in particolare a portare in luce gran parte del complesso termale individuato nella campagna di scavo dello scorso anno. Il prossimo 30 luglio sarà possibile visitare gli scavi con la guida del professor Villicich e dei suoi collaboratori.