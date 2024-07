La sottosegretaria Lucia Borgonzoni alla scoperta dei segreti della Villa Romana a Fiumana

La sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni, accompagnata dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e dal sindaco di Predappio Roberto Canali, visiterà sabato alle 16 gli scavi nell’area della prestigiosa villa romana emersa in località Fiumana, nell’area del podere Ca’ di Mezzo.

La campagna di scavi avviata nel 2022 dall’Università degli Studi di Parma, sotto la direzione del professor Riccardo Villicich, con l’interessamento della Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha portato alla luce varie strutture sovrapposte, una villa urbano-rustica di età augustea appartenuta, secondo l’interpretazione degli addetti ai lavori, a un personaggio di alto lignaggio a cui si sovrappone, in età tardoantica, una estesa e complessa struttura che comprende un padiglione a forma di grande ‘quadrifoglio di pietra’ in cui si innestano quattro braccia che terminano in altrettante croci greche.

Nella campagna di scavo 2023 è stato poi individuato un gigantesco quartiere termale in ottimo stato di conservazione. "Si tratta di una struttura prestigiosa che potrebbe rappresentare un contesto archeologico unico e di riferimento nell’Italia settentrionale - come afferma il sindaco Canali – forse addirittura un ‘palatium’, una grande residenza extraurbana degli esponenti più in vista della corte di Ravenna diventata capitale dell’Impero Romano d’Occidente nel 402/3 d.C". La campagna di scavo, iniziata il 24 giugno fino al prossimo 2 agosto, punta in particolare a portare in luce gran parte del complesso termale individuato nella campagna di scavo dello scorso anno.