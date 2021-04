La "Speed Marathon” contro l'eccesso di velocità: controlli a tappeto della Polizia stradale

Al via la “Speed Marathon”, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità organizzata da Roadpol – European Roads Policing Network. Mercoledì sarà una giornata di controlli a tappeto che vedrà impegnate le pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade e autostrade del Paese, in concomitanza con l’operazione Speed prevista fino al 25 aprile, sempre dedicata al controllo dei limiti di velocità. L’obiettivo della maratona contro gli eccessi di velocità è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale.

Sul sito www.poliziadistato.it è pubblicata la lista delle tratte ove sono attivi i servizi di controllo della velocità tramite misuratori elettronici. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 con l’obiettivo di dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo. La Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena in questa giornata sarà presente su tutto il territorio della provincia con 21 pattuglie preposte all’anzidetto servizio.