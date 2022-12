"La spesa è la prima mossa per portare a casa cibi sani": un corso di educazione alimentare con aperitivo consapevole

Giovedì 15 dicembre, alle 18, la biologa nutrizionista forlivese Daniela Biserni terrà un corso di educazione alimentare, nel quale sarà presente anche il fondatore di Cibo Serio Gianpaolo Usai per spiegare gli inganni alimentari quando si fa la spesa al supermercato. E' prevista un'ora di teoria più un'ora di assaggio pratico consapevole di cibi, con aperitivo.

"Partire dalla spesa è la prima mossa da fare per portare a casa cibi sani e nutrienti - spiega Biserni -. Insieme capiremo come sceglierli scovando gli inganni alimentari più comuni presenti sul mercato. Nella seconda parte del corso passeremo alla pratica. Un aperitivo consapevole dove assaggeremo diversi alimenti, con la tecnica di mindfulness, per "sentire" con tutti i sensi le differenze tra cibi di alta e bassa qualità". Il corso si svolgerà al civico 6 di Piazza Falcone e Borsellino. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la dottoressa Biserni al numero di telefono 346 356 5055.