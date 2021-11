La statua di Icaro in piazzale della Vittoria finisce un'altra volta nel mirino dei vandali

Si registra un nuovo vandalismo contro la statua di Icaro in piazzale della Vittoria, la fotografia ha iniziato a girare in queste ore su Facebook, il monumento non trova pace. Ancora una volta qualcuno si è divertito a dipingere le unghie dell'imponente statua dedicata al volo. Non è sicuramente la prima volta che accade, tanto che l'amministrazione comuanale di Forlì vuole correre ai ripari. Anche Piazzale della Vittoria sarà sorvegliato dalle telecamere. Nell'ambito del progetto "Forlì Città Protetta" saranno infatti installate due telecamere, una con lo sguardo puntato verso corso della Repubblica e l'altra in direzione di viale Roma. ‘’Le telecamere in Piazzale della Vittoria non solo fungeranno da garanti per la sicurezza, ma saranno anche utili a controllare la statua di Icaro, danneggiata alla fine di settembre", aveva sottolineato poche settimane fa Andrea Costantini, consigliere comunale della Lega. L'obiettivo è quello di "bloccare subito questa tendenza deturpatrice affiche’ non si crei anche uno spirito di emulazione che porti al danneggiamento di altre parti della nostra città".