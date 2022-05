La storia della PolStrada di Rocca in un libro: l'ultimo comandante racconta gli anni "su e giù per il Muraglione"

Centinaia di persone hanno affollato lunedì sera Palazzo Pretorio, a Terra del Sole, per la presentazione del libero "62 anni su e giù per il Muraglione, l'ultimo Comandante", scritto dal viceispettore della Polizia Stradale Marco Mussolini, che ha trascorso 23 dei 33 anni di servizio al distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, chiuso lo scorso anno senza non poche polemiche. Hanno partecipato i sindaci di Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Predappio (Pier Luigi Lotti, Maurizio Monti e Roberto Canali), i vicesindaci di Dovadola e Castrocaro Terme e Terra del Sole (Massimo Falciani e William Sanzani) e gli ex Sindaci di Dovadola e Rocca Gabriele Zelli e Rosaria Tassinari. Non hanno mancato all'appuntamento anche il presidente di Asaps, Giordano Biserni, e l'ex dirigente della Polstrada di Forlì, Michele Pascarella. Il libro, che ripercorre la storia del presidio, è stato poi donato ai partecipanti.