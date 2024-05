La storia di Caterina Sforza presentata ai bambini delle elementari, con un libro da colorare

Una mattinata ricca di colore e di storia: mercoledì, in occasione del Festival Caterina Sforza - diretto da Eleonora Mazzoni - è stato presentato ai bambini delle scuole primarie di Forlì il libro da colorare “Caterina Sforza nobile guerriera” dell’autrice Dolores Carnemolla con illustrazioni di Marcello Orbiglioli. Nella sede di Casa Romagna si sono svolti diversi laboratori: i piccoli lettori hanno potuto così ascoltare la storia di Caterina Sforza e anche disegnare “la loro Caterina”. La mattinata è stata condotta da Marco Viroli, mentre Dolores Carnemolla e Marcello Orbiglioli hanno guidato i bambini nell’affascinante mondo di Caterina Sforza, attraverso le parole e le illustrazioni da colorare. Dove viveva Caterina? Quando è nata? Come è morta? Perché è importante? A queste e a tante altre semplici e immediate domande risponde il libro da colorare “Caterina Sforza nobile guerriera” (edizioni Fog, 2024, 64 pagine) scritto e pensato proprio per far conoscere ai bambini il percorso di questa figura storica femminile vissuta tra medioevo e rinascimento e protagonista delle vicende storiche e politiche di Forlì e della Romagna.

Il volume permette ai bambini di esplorare la vita della “Leonessa di Romagna” attraverso l'arte e la narrazione: composto da 30 disegni in grande formato e in bianco e nero, offre una connessione unica con la storia in modo educativo e divertente. Dolores Carnemolla, giornalista e poeta, ha scritto brevi testi descrittivi che accompagnano ogni illustrazione. Nata in Sicilia e laureata con lode in Lettere all'Università di Catania, Carnemolla ha una vasta esperienza nel giornalismo e nella scrittura creativa. Con la sua penna, offre un contesto ricco e coinvolgente per i disegni di Orbiglioli, portando Caterina Sforza e il suo mondo nella vita dei lettori. Marcello Orbiglioli, scrittore e illustratore, ha già affascinato il pubblico con la sua trilogia "Acqua salata e muffa". Collaborando con Edizioni FOG, Orbiglioli ha portato alla vita tre affascinanti album da colorare e ha realizzato la versione integrale del classico "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry. Nelle pagine di Caterina Sforza nobile guerriera, Orbiglioli si è dedicato a catturare l'essenza di Caterina Sforza, figura storica emblematica di forza e determinazione femminile. Ogni disegno rivela la vita di Caterina, dalla sua famiglia ai suoi castelli, dai suoi abiti alle sue imprese. Il suo obiettivo è trasmettere emozioni, far sorridere e, soprattutto, far sognare.