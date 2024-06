La "Storia di Lelli": ecco il nuovo fumetto estivo di "Cuori connessi"

Unieuro e Polizia di Stato tornano con una nuova e potente storia che parla il linguaggio dei giovani, utilizzando un format immediato come quello del fumetto. Per arrivare dritto al cuore dei ragazzi, bisogna saper coinvolgere i ragazzi con strumenti a loro familiari. L’obiettivo? Farli riflettere su tematiche di vita quotidiana, veicolando messaggi educativi di grande rilevanza. La “Storia di Lelli”, protagonista della nuova edizione nata dalla penna di Luca Pagliari, affronta il tema delle relazioni interpersonali e l'importanza di tendere una mano a chi è in difficoltà, catturando l’attenzione dei lettori grazie a un ritmo narrativo scandito dalle illustrazioni a cura di Elisa Lanconelli.

Ma la dispensa estiva di "Cuori connessi" non si limita a raccontare, è molto di più. Al termine della lettura è presente una sezione di “edutainment” con giochi, spunti di riflessione e attività creative per mettere in pratica quanto appreso e riflettere anche d’estate su temi e valori che toccano da vicino le nuove generazioni. La nuova pubblicazione con gli esercizi delle vacanze, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, è disponibile gratuitamente, senza alcun obbligo di acquisto, presso tutti i punti vendita Unieuro, nei Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di tutta Italia e scaricabile nella versione digitale dal sito www.cuoriconnessi.it e dai principali ebook stores