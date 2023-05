La storica dell'arte Alessandra Righini a "Salotto blu": "Cultura e socialità convivono in progetti comuni"

Alessandra Righini, architetto e storica dell'arte, è presidente del circolo Acli "Lamberto Valli" cui si devono importanti iniziative culturali come la kermesse annuale "Occidente nel labirinto", giunta alla ventisettesima edizione. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Righini ha presentato il ciclo di incontri, attualmente in corso a Forlì, dal titolo "Costumi, metamorfosi, visioni", che fanno da corollario alla mostra "La moda nell'arte", allestita presso il museo "San Domenico" dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Righini ha ribadito nell'occasione l'importanza della virtuosa rete di associazioni di diverso indirizzo che sostiene da sempre le iniziative del Circolo Valli.