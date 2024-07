La tappa al bar si trasforma in una maxi vincita: colpo al “Gratta e Vinci”

La Dea Bendata torna a far visita a Forlì. Dopo aver regalato una vincita da 10mila euro al Superenalotto ad un cliente che si è presentato alla tabaccheria "Cavallucci" di Corso Mazzini 148, questa volta è toccato al “Bar Stefano” essere baciato dalla fortuna. Lunedì scorso un abituale cliente dell’attività gestita dalle sorelle Cristina e Nilla Castellini si è presentato al bar acquistando un Gratta e Vinci da 10 euro della serie “Numerissimi”.

Il biglietto è stato grattato a casa. Ed è qui che la persona ha esternato la propria gioia. “L’indomani ha telefonato e ha detto che non riusciva a crederci - spiegano le esercenti -. Poi gli abbiamo indicato le modalità di riscossione, spiegando che doveva presentarsi in banca. Si tratta di un cliente abituale in pensione. E’ la prima volta che ci capita una vincita di questo genere”.