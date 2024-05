La tela del Guercino conservata a Schiavonia necessita di un restauro, parte il comitato promotore

Muove i primi passi il Comitato per il restauro del “San Francesco che riceve le Stigmate”, la tela dipinta da Francesco Guercino e conservata a Santa Maria Assunta in Schiavonia. La chiesa, poco nota dai forlivesi stessi, ha diverse tele bisognose di restauro, la più importante di esse è, appunto, questa di mano del Guercino e bottega, donata dai marchesi Reggiani quando venne ricostruito il luogo di culto di Borgo Schiavonia nei primi decenni dell’Ottocento. Un’associazione di scopo, dunque, mira a ritrovare il caratteristico “azzurro d’oltremare”, particolare cromia cara all’artista protagonista di un’importante mostra allestita fino all’autunno nella sua Cento. Ora la tela si presenta deteriorata, dai colori uniformi e opachi, che non consentono di apprezzare al meglio del valore dell’opera in sé ne di tutelarla per gli anni a venire.

I fondatori del sodalizio per il restauro sono la Diocesi di Forlì-Bertinoro, l'associazione culturale Metropolis e singoli professionisti e operatori del mondo delle belle arti e dei beni culturali. Il direttivo del Comitato è così composto: presidente onorario mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro; presidente don Antonino Nicotra, parroco del Centro Storico di Forlì; vicepresidente Marco Colonna, giornalista, scrittore e presidente dell'associazione Metropolis; segretario Giorgio Garzaniti, vicepresidente dell'associazione Metropolis; tesoriere Claudio Leonessi, economo della Diocesi.

“Ce ne fossero di realtà come l’associazione culturale Metropolis – ha detto il vescovo Livio Corazza - che possano prendersi cura delle tante e preziose opere d’arte che sono state realizzate prima di noi. Quest'opera in particolare così preziosa per l’artista e per il contenuto: le stimmate di San Francesco delle quali il prossimo 17 settembre celebreremo l’ottavo centenario”. Anche per questo motivo “è importante trovare fondi per restaurarla e per renderla fruibile”.

L’intervento, per don Antonino Nicotra “traccia una pista nuova” e “spero che altre iniziative simili possano ripetersi per altre opere”: in effetti, in questi anni si sono visti e si vedono numerosi cantieri nelle chiese del centro storico: in San Mercuriale, in Duomo, al Carmine. E, quando saranno raccolti fondi a sufficienza, pure nella chiesa di Schiavonia che diventerà sede dell’importante recupero, una specie di laboratorio aperto: “il restauro – conferma don Nino – sarà effettuato all’interno del complesso parrocchiale, senza trasferire altrove la tela, in modo da ridurre costi, tempi e rischi”. “La chiesa sarà un cantiere aperto a scolaresche – ha confermato Marco Colonna, presidente dell’associazione Metropolis, capofila dell’iniziativa – ancor più importante perché inserita nel nucleo storico di Forlì: è un atto d’amore per questa città”. Per questo motivo l’impegno è “coraggioso” e “aperto alla buona volontà del forlivesi”. “Inizia oggi un percorso che si apre all'intera comunità dei singoli cittadini e delle imprese locali che vorranno concorrere, per amore dell'arte e con spirito solidale, alla raccolta fondi per recuperare la tela al suo antico splendore. Il cantiere in situ, che sarà aperto dopo le operazioni di diagnostica e l'assegnazione dell'intervento di restauro, permetterà al pubblico di avvicinarsi all'opera e riappropriarsi di un tassello fondamentale della storia artistica della città di Forlì” ha concluso Marco Colonna.

Claudio Leonessi, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali ha precisato: “il periodo è difficile per molti ma questa tela è importantissima e merita un restauro, pertanto ci rivolgiamo a cittadini e aziende che siano nelle disponibilità di aiutarci nell’operazione”. La chiesa locale, infatti, tra alluvione e terremoto ha registrato diversi danni a edifici di interesse culturale e non solo, come ha confermato Claudio Giannelli, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali. La proposta di questo nuovo Comitato, dunque, traccia una strada virtuosa per recuperare beni artistici che riguardano tutta la città, la sua storia, la sua identità.