La tempestiva segnalazione blocca sul nascere la propagazione di un incendio

Una segnalazione tempestiva ha permesso un pronto intervento dei vigili del fuoco volontari di Modigliana nella zona tra via Marradese e via Santa Reparata, che ha impedito che potesse svilupparsi un incendio in una area in cui è accatastata molta legna. “Mi sono trovato sul posto ed ho assistito all'intervento dei Volontari dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti a seguito di una segnalazione, evitando che la situazione potesse degenerare”, è la testimonianza del sindaco Jader Dardi.

“Gli incendi non si innescano da soli ed è necessario segnalare situazioni anomale, come è stato fatto in questa occasione - conclude Dardi -. Ancora una volta voglio ringraziare i volontari dei Vigili del Fuoco di Modigliana e la persona che ha allertato la centrale”.