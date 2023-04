La terra restituisce un ordigno bellico. Si attendono gli artificieri per la neutralizzazione

La terra ha restituito giovedì mattina un ordigno bellico. Il rinvenimento è stato effettuato in un fondo agricolo a Villanova. Il proprietario del terreno ha subito allertato la Polizia. Sul posto è giunta una volante dell'Ufficio Prevenzione e Generale della questura, che ha provveduto a delimitare l'area. Il tutto in attesa dell'arrivo degli artificieri, in programma nei prossimi giorni.

