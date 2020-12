La tombola online degli scolaretti per donare quaderni e colori alla pediatria dell'ospedale

I bambini della classe 2C della Scuola Primaria Statale “Edmondo De Amicis” di Forlì hanno organizzato, con l’aiuto delle insegnanti e dei genitori, una tombola online il cui ricavato è stato utilizzato per regalare colori, quaderni, matite, ecc. ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni di Forlì, diretto dal dottor Enrico Valletta.

I bambini, con l'aiuto delle maestre Monica e Maria Grazia, hanno inoltre preparato “La scatola del sorriso” che contiene elaborati realizzati dai bambini: storie inventate, raccolte di barzellette, curiosità del mondo animale, colmi, indovinelli e disegni. L’obiettivo è quello di aiutare i bambini ricoverati presso quel reparto a trascorrere con un sorriso non solo il Natale, ma anche tanti altri momenti delle loro giornate grazie a questo semplice gesto. Inoltre sono stati realizzati alcuni disegni, al fine di ringraziare medici, infermieri e tutto il personale sanitario in questo momento storico così particolare e travagliato, per la passione e la dedizione che mettono nel loro prezioso lavoro quotidiano.

"Il gesto generoso degli insegnanti, dei genitori e, soprattutto, dei bambini ha un significato particolare in questo momento di difficoltà per tutti i bambini, fuori e dentro l’ospedale - commenta il primario - I bambini stessi, quelli che hanno la fortuna di frequentare in queste settimane la scuola, hanno avvertito la necessità di fare qualcosa per i loro coetanei che per motivi di salute non possono essere in classe con i loro compagni o a casa con i propri cari. Gli insegnanti li hanno guidati e i genitori hanno fatto sì che il loro dono potesse arrivare a destinazione. Abbiamo accolto tutto questo con gratitudine e lo faremo avere ai bambini che avranno la necessità di trascorre del tempo nella nostra Pediatria. E noi attendiamo con piacere la visita della 2C al completo non appena la situazione ce lo consentirà".