La "Tosco-Romagnola" riapre da lunedì anche di notte tra Dovadola e Rocca

Da lunedì la Statale 67 “Tosco Romagnola” sarà aperta al traffico anche in orario notturno tra Dovadola e Rocca San Casciano, dal chilometro 163+600 al chilometro 169+000. La riapertura si è resa possibile grazie all’implementazione di un sistema di monitoraggio strumentale che consentirà di controllare in tempo reale da remoto i corpi di frana che hanno interessato la tratta. La chiusura era stata disposta per garantire la sicurezza della circolazione in seguito agli eventi meteo che avevano causato frane e dissesti idrogeologici nell’area lo scorso mese di maggio.