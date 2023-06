"La tragedia dell'alluvione, la forza delle nostre comunità": se ne parla in un incontro della Cisl

In seguito al tragico alluvione che ha colpito la nostra Romagna, si terrà un evento dedicato alla ripartenza della Romagna. L'appuntamento è fissato per mercoledì nella Sala Evaristo Zambelli della Camera di commercio della Romagna, in Piazza Saffi, 36. L'incontro, organizzato dalla Cisl Romagna, avrà inizio alle ore 9:30 e si propone di riunire le istituzioni locali, le personalità di spicco e le comunità colpite dall'alluvione per avviare un nuovo percorso di ricostruzione e rinascita.

L'evento sarà introdotto da Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna, seguiranno gli interventi di Gian Luca Zattini, sindaco del Comune di Forlì; Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena; Filippo Pieri, segretario generale Cisl Emilia-Romagna; Jamil Sadegholvaad, presidente della Provincia di Rimini; Valentina Palli, vice presidente della Provincia di Ravenna, e Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna. Infine concluderà i lavori il segretario generale Cisl nazionale Luigi Sbarra.

"Dopo i giorni terribili che ci siamo lasciati alle spalle, vogliamo riflettere insieme su quanto accaduto, sulla straordinaria risposta del nostro territorio e sulla forte determinazione a ripartire in modo coeso - afferma Marinelli -. Questo sarà un'opportunità di confronto per superare insieme questa fase difficile e per costruire un futuro migliore per la nostra Romagna".