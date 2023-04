La trasformazione digitale e rischi da cui difendersi: alla Fabbrica delle Candele un incontro rivolto alle nuove generazioni

L’Associazione di Promozione Sociale “Un'altra storia", che fra i suoi obiettivi ha la tutela degli adolescenti, la sensibilizzazione dei giovani, su tutte le tematiche sociali ed in particolare quelle di maggior attualità, ha organizzato, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlì, Assessorato alle Politiche Giovanili, Educazione, Formazione e Impresa e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena, un’iniziativa di informazione e di prevenzione innovativa e significativa, rivolta alle nuove generazioni, sul tema della sicurezza in rete. Obiettivi dell’incontro-dibattito “Cyber security e legalità”, che si svolgerà lunedì dalle ore 10,00 alle 11,30, è quello di realizzare un incontro che unisca narrazione e dibattito, emozioni e razionalità.

Dare vita a un format dai due volti con l’obiettivo di indurre importanti riflessioni e spiegare quanto è importante e influisce sulle nostre vite, personali e lavorative, la trasformazione digitale e di quanto siano importanti le competenze e gestire, con consapevolezza e sicurezza, la propria presenza in rete, in questo settore trasversale a tutti. L’incontro, organizzato sotto forma di dibattito, sarà condotto dal giornalista Luca Pagliari e vi prenderanno parte Matteo Cecchini e Vera Tucci fondatori della T- Consulting S.r.l. di Forlì, società che gestisce l’Information Technology delle aziende occupandosi principalmente dell’infrastruttura informatica e della sicurezza.

"L’iniziativa si svilupperà, grazie alla testimonianza di Matteo e Vera, utilizzando la definizione di “ecosistema digitale”, sotto tutte le sue forme - spiega Valentina Vimari di "Un’altra storia" -. Il dibattito affronterà il tema della sicurezza nelle varie declinazioni, spaziando dall’analisi dei fenomeni, dagli scenari attuali e della realtà normativa e tecnica, per giungere alle prospettive sul futuro. Da tema, che può sembrare apparentemente tecnico, verrà spiegato, come sia un tema centrale inerente i giovani, la società, i nostri diritti fondamentali e l’economia".

"Informare i giovani e l’opinione pubblica su questa tematica è un nostro dovere - ribadisce, Matteo Cecchini, ceo di T-Consulting S.r.l. di Forlì - e soprattutto per chi svolge un lavoro come il mio. Ho accettato con piacere di portare la mia testimonianza, e di contribuire alla realizzazione di questo progetto di educazione e competenze trasversali, perché, proprio partendo dalla mia esperienza personale, dal mio percorso di studi e dalla mia passione per la tecnologia è nata la mia azienda. Spiegare che cosa vuol dire essere “sicuri” su Internet?, da questa domanda, volutamente semplicistica, cercheremo di inquadrare la giusta prospettiva, facendo capire cos’è un attacco e che la sicurezza sottintende diversi aspetti, dalla tecnologia alla consapevolezza degli utilizzatori".

Per fronteggiare queste problematiche - specifica, Vera Tucci, socia e direttrice delle Operazioni di T-Consulting - diventa quindi fondamentale, in ottica preventiva, insegnare ai nostri giovani e non solo, come si proteggono i propri dati personali, come si protegge la propria reputazione nella rete, in virtù del fatto che quando pubblichi qualcosa rimane tutto e non si cancella nulla e come riconoscere i principali pericoli in rete". I giovani che parteciperanno all’iniziativa di lunedì, che provengono dalle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Forlì-Cesena, saranno complessivamente oltre 450 (fra quelli che assisteranno in presenza e quelli che seguiranno tramite il collegamento streaming).

"Per questa giovane società - afferma l'assessora Paola Casara - la professionalità, la passione, l’importanza della squadra, del gruppo, della condivisione, dell’ambiente di lavoro e dell’etica sono fondamentali. Gli studenti che parteciperanno all’incontro avranno quindi la possibilità di capire, oltre a quali sono le sopracitate problematiche e le capacità tecniche, anche quali sono le competenze trasversali per trasformare le proprie attitudini in un’opportunità lavorativa e di crescita personale. Purtroppo i dati su casi di cyberbullismo, profili rubati, fake news, hackeraggio informatico, violazione di reti di computer illegalmente, continuano a rimanere allarmanti e sono aumentati nel periodo della pandemia. L’Istituto Superiore di Sanità afferma che le nuove generazioni sono “affamate” di socialità".

Rimane nostro compito - conclude Vimari - far comprendere ai giovani, tramite il coinvolgimento e le testimonianze di "esperti e imprenditori giovani del settore", perché riteniamo sia la formula migliore per sensibilizzare i ragazzi con un linguaggio a loro vicino, quanto sia importante l'utilizzo positivo ed etico del web e la conoscenza del mondo digitale visto che è un elemento trasversale a tutte le attività che svolgiamo e che si vorranno intraprendere".