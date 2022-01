La Uil all'Ausl: "Sede del Sert inadeguata per gli operatori e gli utenti"

Due servizi sanitari necessitano di due sedi più adeguate il prima possibile. Lo chiede Michele Bertaccini, segretario della Funzione Pubblica della Uil: “Il luogo di lavoro, la struttura, gli spazi in cui si svolgono queste professioni sono elementi che incidono fortemente tanto nel benessere di chi lavora quanto degli utenti. Sempre il tema delle strutture e sedi è in molti casi un elemento essenziale anche rispetto alla sicurezza dei posti di lavoro”.

Ed ancora: “In questi gironi abbiamo letto con piacere della conferma relativa allo spostamento presso la sede di via Oberdan delle attività degli assistenti sociali del Comune di Forlì.

Un’operazione fondamentale ed attesa da troppo tempo sulla cui rapida realizzazione come Uilfpl vigileremo con attenzione. Ci urge però segnalare come permangano altre situazioni estremamente critiche: la sede del Centro di Salute Mentale di piazzale Solieri che sotto diversi punti di vista necessita di interventi di miglioramento, ma soprattutto la struttura certamente più critica è quella che ospita il Sert. Uno stabile in cui operano professionisti di vario tipo e dove si svolgono attività di cura ed assistenza di grande importanza e complessità. È innegabile che cura ed assistenza svolti in spazi adeguati risultino certamente più efficaci”.

“Lo stabile di via Orto Del Fuoco non può più aspettare né rimandare un serio progetto di riqualificazione, per questo motivo abbiamo chiesto incontro specifico con i responsabili di Ausl e Distretto. Come Uilfpl di Forlì chiediamo attenzione per queste attività, un’attenzione che si denota anche dagli investimenti che si decide di promuovere o meno rispetto agli spazi”, conclude Bertaccini.