La vicina dà l'allarme, ma è troppo tardi: anziana trovata morta in casa da giorni

Una donna di 70 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione dai vigili del fuoco, intervenuti per aprire la porta, assieme al personale del 118 e i carabinieri. Il dramma della solitudine si è consumato intorno alle 10 di mercoledì mattina, in via Amaducci. E' da qui che è partita una chiamata di soccordo di una donna che spiegava di non vedere da diversi giorni la vicina di casa. L'azione di buon vicinato purtroppo non ha permesso di salvare la vita all'anziana, che viveva sola nel suo appartamento. Al momento del sopralluogo, infatti, si è presentato un cadavere di una donna già deceduta da diversi giorni.