La vicinanza del Comune ai neo genitori, consegnato un piccolo kit ad una quarantina di famiglie

È stato un bellissimo momento di incontro e condivisione quello svoltosi sabato mattina, nel salone comunale del Municipio di Forlì, alla presenza dell’assessore al welfare e politiche per la famiglia, Rosaria Tassinari, e di Daniela Gimelli di Forlifarma, nell’ambito dell’iniziativa “Nuovi Nati e Nuovi Genitori” promossa in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

“La consegna di un piccolo kit per le famiglie, una quarantina questa mattina, e i nuovi nati rappresenta un simbolico gesto di vicinanza di questa Amministrazione ai neogenitori che affrontano cambiamenti importanti con la nascita di un bambino o di una bambina, nuove responsabilità e altrettante capacità organizzative. Con questa simbolica iniziativa vogliamo regalare alle nostre famiglie un piccolo libro illustrato, coinvolgerle in una piacevole lettura, informarle sui servizi che Forlì offre per i primi 1000 giorni di vita dei propri bimbi, metterle a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per i parcheggi gratuiti riservati ai neo genitori e donare loro un buono per il ritiro di un kit messo a disposizione da Forlifarma con prodotti per la cura dei neonati e delle mamme.”

L’iniziativa si replicherà ogni mese. Il prossimo incontro con le famiglie dei bimbi nati a ottobre si svolgerà sabato 4 dicembre 2021 alle ore 10.00 sempre in Municipio.