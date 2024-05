Laboratori di musica e teatro, il Il Comitato Consorti del Rotary Tre Valli sostiene con una donazione il comitato genitori

E’ avvenuta martedì la donazione di 650 euro del gruppo consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli al Comitato Genitori della scuola di Dovadola. Alla presenza del vicesindaco della cittadina della Valle del Montone, Massimo Falciani, la coordinatrice rotariana Milva Moscardini ha consegnato il salvadanaio alla presidente Chiara Mattielli e a Ornella Spagnuolo dell’associazione che supporta costantemente la scuola.

Il Comitato Genitori di Dovadola, grazie ad eventi e sottoscrizioni volontarie, offre una mano a sviluppare insieme alla scuola progetti e attività, gestisce risorse e accoglie le richieste di chi veramente la scuola la compone e la vive tutti i giorni, provando a risolvere problemi sopperendo alle carenze e cercando, inoltre, di diffondere questa linea di pensiero anche nella platea degli altri genitori. Il gruppo consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli, con questo dono, ha voluto sostenere un progetto consolidato nella scuola primaria e secondaria del paese appartenente all’Istituto Comprensivo Valle del Montone ed in modo particolare quello promosso dal Comitato attraverso il maestro Paolo Baccarini con “Una tempesta di emozioni…in viaggio”, che ha proposto agli alunni in questo anno scolastico laboratori di musica e teatro guidando gli studenti all'ascolto delle proprie emozioni, paure e aspirazioni ed educando anche all'ascolto e alla condivisione.

Attraverso attività multisensoriali di scrittura creativa, composizione, recitazione, in modo mai scontato e banale, le attività hanno avuto lo scopo di sviluppare l'empatia che è alla base del contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni, violenze di genere, atteggiamenti prevaricanti e incivili. Il service delle consorti del club si inserisce perfettamente in questo circolo virtuoso con il motto: "donare per donare" per realizzare dunque il viaggio di emozioni, anche nel prossimo anno scolastico.