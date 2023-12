Ladri 'golosi' in Piazza Saffi: blitz notturno nella casetta della pista di pattinaggio

Spiacevole episodio nel cuore della nottata tra venerdì e sabato, nel villaggio di Natale allestito in Piazza Saffi. Ignoti hanno fatto un blitz nella casetta allestita a bordo della pista di pattinaggio, dove è possibile anche consumare bevande calde. "Hanno mangiato dei prodotti surgelati che erano stati messi a scongelare e hanno poi rubato delle birre, che sono state trovate nel porticato interno dell'istituto di credito vicino a Palazzo Talenti Framonti", racconta Riccardo Farneti, gestore dell'impianto attrattivo. Dopo questo spiacevole episodio, prosegue Farneti, "stiamo valutando la presenza di un vigilante fisso, mentre per quanto riguarda la pista e le casette saranno videosorvegliate".

La pista ellittica di pattinaggio si conferma tra le principali attrazioni del Natale in centro storico. Nel weekend inaugurale del 26 novembre erano stati staccati oltre 500 tagliandi. Sabato scorso le forte raffiche di vento mite hanno sciolto il ghiaccio, ma già in serata era già possibile pattinare, con tanti giovani che non hanno rinunciato al momento di divertimento. "Non ho ancora un dato parziale sulle presenze, ma quello che posso confermare è che sta andando molto bene e che la Piazza è tornata a vivere", conclude Farneti.