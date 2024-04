Ladri in azione nel quartiere Ca'Ossi: "C'è una banda di ragazzini, ho subìto diversi furti in pochi mesi"

Ladri in azione nel quartiere Ca'Ossi. A segnalarlo è una lettrice, che ha chiesto di restare anonima, che nel giro di 60 giorni ha dovuto fare i conti con una serie di furti. "Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 aprile, ho subito un furto in entrambe le automobili parcheggiate all’interno della mia proprietà privata in una traversa di Viale Spazzoli - esordisce -. Ed è già la seconda volta nel giro due mesi che subisco ciò".

"La prima volta - prosegue la testimonianza - ho assistito personalmente alla fuga di un ragazzo dalla mia proprietà privata. Stavo rincasando circa alle 2 e ho incontrato il malvivente nel mio vialetto di casa, appena terminato il furto nella macchina parcheggiata sempre all’interno della proprietà. Il ragazzo indossava un passamontagna nero con su disegnata una dentiera bianca, a ricordare uno scheletro".

Continua la lettrice: "Secondo alcune informazioni raccolte, si tratterebbe di un gruppo di giovani ragazzi, appena di maggiore età e non, di nazionalità straniera. Molto probabilmente la stessa banda che si aggira nel quartiere Ca’Ossi. Desidero fare la segnalazione per mettere in guardia il vicinato e sottolineare il sempre più alto tasso di delinquenza che oramai, purtroppo, caratterizza la nostra città".