"Ladri in casa dopo neanche un anno dal precedente furto: forzata la porta blindata"

Case razziate in assenza dei proprietari delle abitazioni. La piaga dei furti in appartamento non si è mai fermata, ma ora con le case lasciate vuote per settimane per le ferie o le finestre lasciate aperte per il caldo si assiste una recrudescenza del fenomeno criminoso. Ed è arrabbiata una residente di via Anna Frank, a Ca' Ossi, che lunedì scorso si è vista l'appartamento "visitato" dai ladri appena un anno dopo da un analogo precedente furto. Non è bastato il portoncino blindato, che è stato aperto con la cosiddetta "chiave bulgara".

Spiega la residente: "Il secondo furto a nemmeno ad un anno di distanza dal precedente, è quello che ho subito lunedì notte in mia assenza. Sono entrati dal portoncino di ingresso e poi hanno scassinato la porta blindata, aperta con solita la modalità chiave della 'chiave bulgara', in base a quello che mi hanno detto. Hanno rovistato tutto e rotto la porta della camera da letto, perché avevo chiuso a chiave ogni singola stanza per la paura che tornassero. Hanno forzato la porta interna con un cucchiaio. Non essendoci più nulla di valore, non è stato portato via nulla ma la rabbia è tanta. Segnalo per i residente della zona di Ca' Ossi".