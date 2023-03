Ladri nei parcheggi dei supermercati forano le gomme per portare via borse e spesa

Attenzione ai ladri nei parcheggi dei supermercati: questi luoghi spesso pullulano di malviventi in cerca di prede da derubare o truffare con specifiche tecniche. Una di queste è di forare una gomma di un'auto parcheggiata dei clienti e aspettare che tornino con la spesa. Nell'agitazione per il noioso imprevisto di vedere la ruota a terra, infatti, in molti lasciano gli sportelli aperti e borse e borselli in vista sui sedili, col risultato che vengono rubati fulmineamente dai ladri già appostati.

Almeno due episodi sono stati segnalati nel parcheggio di un supermercato di via Bertini, lunedì. “Nel mio caso mi hanno tagliato la gomma con un coltello. Ai ladri non è andata bene, dato che eravamo presenti al supermercato con due macchine, ho caricato tutto sull'altra vettura e siamo andati via per tornare il giorno dopo, ma ho avuto oltre 300 euro di danni perché ho dovuto cambiare due gomme”, spiega una delle vittime, un edicolante della zona.

Ma nella stessa giornata a subire la stessa sorte, nello stesso parcheggio, è stata un'altra macchina. In questo caso il colpo sarebbe andato a segno e la vittima è stata derubata anche della spesa. Quanto è accaduto è stato poi denunciato alle forze dell'ordine. Il parcheggio del supermercato non è risultato fornito di telecamere di videosorveglianza.