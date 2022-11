La burrasca non ferma i ladri: dopo il furto di oro la fuga sotto la pioggia battente

Neanche la burrasca, con pioggia battente e raffiche di vento, ferma i ladri. E' successo nella prima serata di lunedì ai Romiti. A raccontare l'episodio è la vittima del furto: "Alle 18:39 il mio di telecamere ha rilevato un malvivente aggirarsi per la mia proprietà vestito con cappellino bianco e blu con visiera rossa e un gilet imbottito blu. All’interno dell’abitazione erano presenti i miei genitori e mia sorella che, per via del forte vento e pioggia, si sono accorti troppo tardi della presenza del malvivente".

Al ladro sono bastati 10 minuti per completare la razzia. "Era ben attrezzato - è l'ipotesi della lettrice -: è entrato dal balcone, ha rivoltato l’intero appartamento del primo piano scassinando una cassaforte, rubato tutto l’oro all’interno e, una avvolta accortosi di essere stato scoperto è scappato sotto la pioggia senza apparentemente lasciare traccia. Sono già state avvertite le forze dell’ordine, ma se ci fossero altre segnalazioni di furti in zona romiti e limitrofe vi prego di contattarli".