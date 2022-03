Ladro in chiesa arraffa arredi votivi e poi un quadro nascosto sotto un telo: arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato per due furti avvenuti in due momenti diversi nella chiesa di Santa Lucia, in corso della Repubblica. Il malvivente alcuni giorni fa ha asportato prima dei piccoli quadretti votivi con elementi in oro e argento, riuscendo a nasconderli sotto il giubbotto, mentre è stato che già era uscito dalla chiesa quando ha tentato di asportare un quadro di maggiori dimensioni, nascondendolo sotto un telo e sfruttando un momento in cui la chiesa era deserta.

Tuttavia l'azione del 53enne non è passata inosservata da un collaboratore del parroco, che ha avvisato le forze dell'ordine. L'attività investigativa basata essenzialmente sulle immagini della videosorveglianza ha permesso di ricostruire entrambi i furti e recuperare anche la refurtiva che era stata già portata a casa dal 53enne. L'uomo è stato arrestato e dopo la convalida rimesso in libertà.