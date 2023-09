Laghetto del parco senza acqua da mesi, protesta il Pd. L'assessore: "Intervento finito entro la fine dell'anno"

Il laghetto del Parco della Resistenza tornerà pieno d'acqua e ad ospitare pesci e papere entro la fine dell'anno. E' la stima dell'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta, che ha risposto, nel consiglio comunale di oggi, lunedì, ad un question time proposto dal gruppo consigliare del Pd. I consiglieri dem lamentano, in particolare, che “ad oggi l’alveo risulta in stato di abbandono e caratterizzato da presenza di rifiuti e che a distanza di oltre tre mesi dallo svuotamento e dagli annunci del sindaco Zattini dell’imminente ripristino, non risultano iniziati i lavori annunciati”.

Essendo il laghetto in una delle aree giochi più frequentate dalle famiglie della città, il Pd segnala che “sono numerose le richieste di informazioni da parte dei cittadini relativamente ai tempi di

ripristino, atteso che, in loco, non è reperibile alcuna informazione in merito”.

Da parte sua Petetta ha spiegato che “nel parco della Resistenza sono in corso gli interventi sul verde”, mentre per “l'impermeabiizzazione del laghetto, l'inizio dei lavori è databile in questi giorni”. Per cui si stima che il laghetto possa tornare popolato di animali “entro la fine dell'anno”. Risposta che però non lascia soddisfatto il consigliere Pd Jacopo Zanotti: “Ancora oggi i tempi certi non ci sono, basta passare da lì per appurare che i lavori non sono partiti”.