Laghetto del parco senz'acqua, il Pd: "Anatre in sofferenza". La replica: "Lavori per 180mila euro da completare"

Quando ritornerà l'acqua nel larghetto del Parco della Resistenza, così da restituire il loro habitat alle anatre che lo popolavano e che ora vagano per il parco e anche fuori nelle vie limitrofe? E' quanto chiede con un question time nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio il gruppo consigliare del Pd.

L'interrogazione ricorda che “circa due settimane fa il laghetto presente nel Parco della Resistenza è stato svuotato, senza che, ad oggi, siano stati ancora eseguiti interventi di ripristino: tale situazione oltre a risultare intrinsecamente poco decorosa agli occhi di chi frequenta il parco, sta pregiudicando l’esistenza degli animali presenti nell’habitat del laghetto”. Per Jacopo Zanotti questo sta determinando anche una situazione poco decorosa: “Si vedono animali in forte sofferenza che vagano per le vie limitrofe con intralcio al traffico. Ci sono carcasse di uccelli e situazioni maleodoranti”.

A rispondere è stato l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta: “Lo svuotamento e la pulizia del laghetto presente nel Parco della Resistenza si è reso necessario a seguito delle evidenti perdite di acqua, causate dalle fessurazioni del fondo in cemento e del mal funzionamento del pozzo, realizzati oltre 60 anni fa. Tale condizione stava creando pregiudizio alle specie animali presenti, nonostante le ripetute somministrazioni di acqua supplementari riversate nel laghetto periodicamente negli ultimi mesi, ma ora non più gestibili in maniera sufficiente a garantire il giusto equilibrio”.

Parte della fauna è stata spostata: “Si è provveduto pertanto al trasferimento dei cigni e dei pesci presenti presso il parco Parco Paul Harris, mentre le tartarughe alloctone sono state prelevate da una ditta titolata alla gestione”. Invece “gli uccelli ancora presenti, quasi esclusivamente germani reali chiamati anche anatre selvatiche, hanno capacità di spostamenti autonomi per individuare aree più consone al loro habitat, hanno la possibilità di volare e trovare luoghi idonei alla loro vita. E’ stata tuttavia prevista per questi uccelli la fornitura di acqua per l’abbeveraggio ed il costante monitoraggio da parte dei tecnici”.

I lavori vedono una previsione di spesa di 180mila euro. Conclude Petetta: “I lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del laghetto prevedono opere di pulizia, abbattimento e potatura degli alberi ed è quindi necessario attendere il periodo giusto nel rispetto della riproduzione dell’avifauna esistente, onde evitare il rischio di arrecare pregiudizio alla nidificazione presente nell’habitat del laghetto. Successivamente saranno effettuati gli interventi edili e di impiantistica. I tempi stimati sono entro la fine anno corrente”.