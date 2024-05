A14, nuovo asfalto in direzione nord: previste due notti di lavori tra Forlì e Faenza

Continuano i lavori notturni lungo l'A14 Bologna-Taranto. Nei prossimi giorni sono previste asfaltature tra Forlì e Faenza in direzione nord. Gli interventi sono programmati dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di martedì 28 maggio e dalle 22 di venerdì 31 alle 6 di sabato 1 giugno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Forlì, si potrà percorrere la Statale 67 Tosco Romagnola, la Tangenziale di Forlì, la via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientro in A14 al casello di Faenza.