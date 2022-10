Lavori alla Basilica di San Mercuriale, la tradizionale Messa dell'artista si sposta in Duomo: sarà ricordato anche 'Don Pippo'

I lavori di restauro attualmente in corso sulla Basilica di San Mercuriale hanno costretto gli organizzatori a spostare la sede della celebrazione della tradizionale Messa dell'Artista nella Cattedrale di Santa Croce. L'annuale appuntamento, giunto alla cinquantanovesima edizione, sarà presieduto dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza e si terrà mercoledì 2 novembre 2022, alle ore 18.00. In occasione della commemorazione in memoria e suffragio degli artisti e degli esponenti della cultura di Forlì e del comprensorio deceduti dallo scorso 2 novembre ad oggi verranno ricordarti anche don Giuseppe Prati (don Pippo), autore di brani liturgici, nel 70° della morte, e don Arturo Femicelli, conosciuto anche per la sua attività di pittore e compositore, nel 20° della scomparsa.

Le parti corali della Santa Messa sono affidate al Coro Città di Forlì diretto da Omar Brui, mentre quelle musicali saranno eseguite dall'Orchestra dell'Istituto Musicale "Angelo Masini" diretta dal maestro Fausto Fiorentini con la partecipazione del soprano Elena Salvatori.

Il programma musicale della messa inizierà con un brano orchestrale dal titolo "Entrata" di Paolo Bonaguri, al quale faranno seguito all'Introito "L'anima mia magnifica il Signore" di don Arturo Femicelli, al Kyrie un brano di don Giuseppe Prati e "Alleluia" di Paolo Bonaguri. All'offertorio sarà cantata "Ave Maria" di don Pippo per soprano, coro e orchestra, e successivamente, sempre dello stesso autore, "Sanctus" e Agnus Dei". Alla Comunione sono previsti due brani per coro e orchestra: "O Dio nascosto" di don Prati e "Se tu mi accogli" di Johann Sebastian Bach, mentre ?Cantate a Cristo" di Händel concluderà la celebrazione.

Il medesimo programma musicale sarà proposto dagli stessi protagonisti anche in occasione della celebrazione della messa delle ore 11.15 di lunedì 1 novembre 2022, giorno di Ognissanti, nella Chiesa del Suffragio, che sarà presieduta da don Paolo Giuliani.

La solenne funzione del 2 novembre è promossa dall'Associazione "Messaggio Musicale Federico Mariotti" e dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, con la collaborazione della Società "Amici dell'Arte" e dell'Istituto Musicale "Angelo Masini" e dell'Amministrazione Comunale. La parte organizzativa fa capo a un comitato presieduto da Gabriele Zelli e composto da Paolo Bonaguri, Fausto Fiorentini, Matteo Mazzoni, Flavio e Valeriano Pioppelli.

Nel corso della celebrazione saranno ricordati gli artisti ed esponenti del mondo della cultura scomparsi dopo il 2 novembre 2021: Giorgio Bacchin (operatore culturale), Afro Bagnoli (scrittore), Giovanna Bassetti (interprete di Fior di Loto), Giovanna Bellini (artista), Ugo Berardi (corista), Gianfranco Bolognesi (scrittore - operatore culturale), Bruno Carioli (promotore culturale), Riccardo Conte (operatore culturale), Alberto Conti (promotore culturale), Roberto Cupici (corista), Umberto Dianori (presepista), Elena Falcini (promotrice culturale), Franco Ferlini (scrittore), Rina Fiumana Godoli (poetessa), Gaetano Foggeti (giornalista - scrittore - promotore culturale), Rosa Anna Galanzi Cicognani (promotrice culturale), Maurizio Marino Forte (pittore), Edgardo Gelli (cantante), William Graffiedi (scrittore - pittore), Wilmo Greggi (pittore), Antonio La Forgia (promotore culturale), Oddo Lombardi (promotore culturale), Luigi Antonio Mazzoni (attore - regista), Sante Montanari (fotoreporter), Marino Monti (poeta - operatore culturale), Tedaldo don Naldi (corista), Leonardo Neri (promotore culturale), Carlo Ortali (fotografo d'arte), Pier Claudio Pantieri (pittore), Giuseppe Ravaioli (attore - poeta dialettale), Oreste don Ravaglioli (corista), Cesare Sangiorgi (scrittore), Domenico (Mimmo) Settanni (promotore culturale), Enrico Siboni (musicista), Giacomo Sozzi (fisarmonicista e trombettista), Antonietta Tartagni (scrittrice - giornalista), Oliviero Widmer Valbonesi (poeta).