Lavori alla briglia del Ponte dei Veneziani: a Meldola la visita di Irene Priolo

La Presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna ha fatto un sopralluogo per visionare i lavori di manutenzione straordinaria sulla briglia posta sotto il Ponte dei Veneziani. Accompagnata da Piero Tabellini e Marco Olivieri dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Irene Priolo è stata accolta a Meldola dal Sindaco, da alcuni Assessori, consiglieri comunali e dalla Protezione Civile.



I lavori in corso, progettati e appaltati dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio di Forlì-Cesena, sono interamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e rientrano in un più ampio progetto del valore di 365.000 euro che riguarda la sistemazione delle briglie dei fiumi Ronco e Montone.



Il Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e l’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dichiarano particolarmente soddisfatti e, nel ricordare che l’ultimo importante intervento sulla briglia del Ponte fu realizzato nel 1991 (trentatre anni fa), ringraziano la Regione e l’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per questo straordinario lavoro che migliorerà la sicurezza idraulica del fiume e che riguarda uno dei monumenti più importanti della Città, il Ponte dei Veneziani.